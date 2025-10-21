Governo antecipa salário de outubro para servidores em homenagem ao Dia do Servidor Público

O governo do Acre anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial de outubro para todos os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. O valor será creditado na terça-feira, 28, em alusão ao Dia do Servidor Público, beneficiando 56.262 trabalhadores da administração estadual.

De acordo com as secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), a medida contempla integralmente o funcionalismo público, reforçando a política de valorização e reconhecimento adotada pela atual gestão.

O governador Gladson Cameli afirmou que a antecipação é resultado do equilíbrio financeiro e do planejamento responsável das contas públicas. “Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. Essa ação reforça nosso respeito por aqueles que contribuem diariamente com o desenvolvimento do Acre e, ao mesmo tempo, ajuda a movimentar a economia do estado”, destacou.