27/07/2026
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Protesto na AC-10 trava trânsito entre Rio Branco e Porto Acre

Segundo os moradores, a principal reclamação é a demora na construção de uma unidade de saúde

Por Redação ContilNet 27/07/2026 às 07:37
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Protesto na AC-10 trava trânsito entre Rio Branco e Porto Acre
O bloqueio provocou uma longa fila e afetou o tráfego | Foto: Reprodução

Quem precisou passar pela AC-10 na manhã desta segunda-feira (27) encontrou o trânsito completamente parado. Moradores do Conjunto Mulateiro bloquearam a rodovia, nas proximidades do quilômetro 1 da estrada de Porto Acre, em um protesto para cobrar obras consideradas essenciais para a comunidade.

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Com pneus e outros obstáculos na pista, os manifestantes impediram a passagem de veículos nos dois sentidos da estrada. O bloqueio provocou uma longa fila e afetou o tráfego entre Rio Branco e o município de Porto Acre.

Segundo os moradores, a principal reclamação é a demora na construção de uma unidade de saúde, além da falta de investimentos em infraestrutura no conjunto. Eles afirmam que as reivindicações já foram apresentadas anteriormente, mas que ainda não receberam uma resposta concreta do poder público.

De acordo com os participantes, a intenção é manter a rodovia interditada até que representantes da administração municipal compareçam ao local para abrir um diálogo e apresentar uma solução para os problemas apontados.

 

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