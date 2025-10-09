Governo anuncia investimento de R$ 44milhões na construção de 58 pontes de concreto em 7 municípios acreanos

O governo do Acre autorizou, nesta quinta-feira (9), o início das obras para a construção de 58 pontes pré-moldadas de concreto em ramais de sete municípios: Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba.

O investimento, de R$ 44,7 milhões, será executado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, realizada na sede do Deracre, em Rio Branco, a presidente da autarquia, Sula Ximenes, destacou a importância do projeto para a melhoria da infraestrutura rural e o impacto direto na vida do produtor acreano.

“Os benefícios são enormes. Vai melhorar a trafegabilidade nos ramais, porque parte dessas pontes são para locais não asfaltados e outra parte para ramais asfaltados. Isso garante mais segurança para o produtor que precisa escoar sua produção. A gente tem muitos problemas com pontes que quebram, e agora essas estruturas de concreto terão uma durabilidade muito maior”, afirmou Sula.

O governador Gladson Camelí destacou a importância do investimento para a zona rural do estado do Acre.

“Vale a pena uma frase que eu sempre digo, que é da zona rural para a zona urbana. E ao mesmo tempo esses investimentos de melhorias de pontes, são novas pontes que vão dar mais dignidade para a sociedade, para a população que vive na zona rural do nosso estado”, disse.

O autor da emenda, senador Marcio Bittar, ressaltou que o recurso atendeu um pedido do governador Gladson Camelí.

“Essa emenda o Gladson me pediu para fazer essas pontes que substituirão ponte de madeira. Eu mesmo, na minha vida, vivi situações em que você podia ir. A estrada dava tráfego, mas não tinha ponte, a ponte de madeira tinha caído. Inclusive na própria BR-364. Alguns lugares da BR-364 já aconteceu isso. Continua acontecendo. Então a ideia do governo, qual era? Vamos substituir 50, 60 mais ou menos, ponte de madeira para ponte concreto para dar a trafegabilidade”, ressaltou.

Participaram da solenidade, outras autoridades e figuras políticas do Estado, como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o deputado federal Eduardo Velloso, e o deputado estadual Luiz Gonzaga.