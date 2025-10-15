15/10/2025
Universo POP
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira

Governo diz que ainda não pode conceder reajuste da tabela dos servidores da Educação

Em nota assinada pelo secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o governo reconhece a importância da pauta salarial dos servidores da área

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo do Acre reafirmou, nesta terça-feira (15), o compromisso com a valorização dos profissionais da Educação, mas destacou que, neste momento, está impedido de adotar medidas que resultem em aumento de despesas com pessoal, por conta dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O impedimento se deve, por conta dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)/Foto: Reprodução

Em nota assinada pelo secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o governo reconhece a importância da pauta salarial dos servidores da área, mas reforça que a situação fiscal atual não permite avanços imediatos nesse tema. Segundo o documento, o Acre enfrenta as mesmas restrições que atingem outros estados da Amazônia, agravadas pelos altos custos logísticos e pela necessidade de investimentos adicionais para garantir o funcionamento das escolas em regiões isoladas.

Apesar das limitações financeiras, a Secretaria de Educação afirma que tem mantido ações voltadas à valorização da categoria, com investimentos em infraestrutura escolar, transporte, conectividade e programas de formação continuada. A gestão também ressalta que continuará dialogando com os educadores para buscar soluções sustentáveis e responsáveis.

“A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado”, afirma o secretário Aberson Carvalho no texto.

Nota do governo do Acre na íntegra

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), reafirma o compromisso com a valorização dos profissionais da educação.

Reconhece, ainda, a relevância do tema da tabela salarial, mas neste momento permanece impedido de adotar qualquer medida que ultrapasse os limites legais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um cenário que não se restringe ao Acre. Outros estados, especialmente os da Amazônia, também enfrentam as mesmas restrições agravadas pelos altos custos de se fazer educação em regiões onde a logística é complexa e os investimentos precisam ser maiores para atender estudantes e professores.

Apesar das limitações fiscais, a atual gestão não deixou de avançar na valorização da categoria. Houve investimentos em modernização das escolas, transporte e conectividade, além da criação de programas que fortalecem a formação e as condições de trabalho dos educadores. São conquistas que representam respeito e cuidado com aqueles que todos os dias sustentam a Educação do Acre.

A valorização dos profissionais da educação segue como prioridade. Nosso compromisso é seguir dialogando com a categoria e assegurando que cada avanço seja consolidado de forma responsável, para que a educação siga como uma política pública prioritária do nosso estado.

Aberson Carvalho
Secretário de Estado de Educação e Cultura do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost