Governo e ANAC inauguram 1º agroindústria de café de Cruzeiro do Sul em parceria com a iniciativa privada

Hoje, Cruzeiro do Sul e o Acre registram um marco histórico: o governo estadual, por meio da Agência de Negócios do Acre (ANAC), inaugurou a primeira agroindústria de beneficiamento de café do município, a Manave. A iniciativa é fruto de uma parceria com a iniciativa privada, unindo poder público e empresários para fortalecer a cafeicultura local, gerar empregos e impulsionar a economia da região.

Com investimento superior a R$ 4 milhões, a Manave possui capacidade para beneficiar até 12 mil sacas de café por safra, equipada com tecnologia moderna e processos que valorizam cada grão produzido pelos agricultores do Juruá. A previsão é gerar 35 empregos diretos e mais de 200 indiretos, impactando centenas de famílias.

A presidente da ANAC, Waleska Bezerra, destacou que o projeto reforça o papel estratégico da agência na atração de investidores.

“Quero iniciar agradecendo ao governador Gladson Cameli e à vice-governadora Maíza por todo o incentivo e apoio a iniciativas como esta, que transformam a economia e a vida das famílias acreanas. Ao identificar o potencial do Acre, conseguimos atrair empresários acreanos, com anos de experiência, dispostos a investir no estado por meio da Manave. Marcos Aparecido da Silva Cordeiro e Donario Lima Cordeiro criaram oportunidades concretas para que o pequeno produtor tenha acesso a uma estrutura moderna de beneficiamento, agregando valor à produção e fortalecendo toda a cadeia do café acreano”, afirmou.

O governador Gladson Cameli ressaltou que a Manave representa muito mais que infraestrutura: “Estamos abrindo oportunidades reais. A parceria entre governo, produtores e empresários transforma a economia e gera desenvolvimento para famílias inteiras”.

A agroindústria também possui responsabilidade social, oferecendo uma sala de apoio para agricultores familiares, com capacitação, orientação técnica e integração com associações locais. Produtores que utilizarem a unidade receberão até 30% de desconto, incentivando o uso da estrutura e fortalecendo a competitividade do café acreano.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou o impacto do empreendimento para o desenvolvimento local: “Investimentos como este trazem esperança e crescimento. A produção de café da região agora tem suporte para alcançar novos patamares de qualidade e competitividade”.

Produtores e profissionais do setor comemoram a inauguração como um divisor de águas. Leonardo Tavella, produtor e professor universitário, resumiu: “Ter uma estrutura de beneficiamento próxima reduz custos, melhora a qualidade e valoriza o trabalho do produtor rural. Estamos vivendo um novo momento para a cafeicultura do Juruá”.

A Manave simboliza a visão da ANAC: desenvolvimento nasce da colaboração entre governo, iniciativa privada e produtores locais. Com esta inauguração, o Acre se consolida como referência nacional na cafeicultura, provando que investimento e planejamento geram resultados concretos e transformam vidas.