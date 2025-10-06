Governo lança edital com 1.052 vagas para Oficial Investigador da Polícia Civil

O Governo do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (6) o edital do concurso público para o cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O certame oferece 1.052 vagas, com salário inicial de R$ 8.539,34.

As inscrições estarão abertas de 16 de outubro a 16 de novembro, e deverão ser feitas pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A prova objetiva está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026.

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço — que coordena o Programa Estado Presente em Defesa da Vida — nas redes sociais. Também participaram da divulgação o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, e o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

“Serão mais mil novos investigadores para fortalecer o trabalho da nossa Polícia Civil. É a maior recomposição de efetivo da história da corporação e de toda a área da segurança. Vamos continuar investindo forte e trazendo resultados para a população capixaba”, afirmou Casagrande.

Ferraço destacou que a iniciativa representa um marco histórico para a segurança pública do Espírito Santo.

“Essa é mais uma ação do nosso Governo que entra para a história. A maior recomposição de todos os tempos, numa única vez, nos quadros da Polícia Civil. É uma demonstração clara de que investir em segurança é prioridade. Estamos no caminho certo e não vamos descansar até tornar o Espírito Santo um dos estados mais seguros do Brasil”, afirmou.

O Ibade será responsável pela coordenação, planejamento e execução do concurso. Os interessados devem acompanhar as atualizações no site da Polícia Civil do Espírito Santo (www.pc.es.gov.br) e nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Novo cargo unifica funções e moderniza investigações

O cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP) foi criado pela Lei Complementar nº 1.093, sancionada em novembro de 2024. A nova função substitui os antigos cargos de Investigador, Escrivão e Agente de Polícia, reunindo suas atribuições em uma única carreira.

A carreira é regida por estatuto próprio e prevê ingresso por concurso público, com etapas que incluem prova objetiva, exames físicos e psicológicos, investigação social e curso de formação profissional.

Com jornada de 40 horas semanais, os novos servidores poderão atuar em regime diário ou de plantão e ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. Entre as atribuições do OIP estão a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e apoio a operações de inteligência.

A progressão na carreira será baseada no desempenho e tempo de serviço, valorizando o desenvolvimento profissional dentro da instituição.