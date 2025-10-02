02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Governo Lula libera quase 2 mil vagas em concursos para reforço do serviço público

Nomeações incluem carreiras estratégicas como auditores do Banco Central e ATI

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo federal autorizou o provimento de 1.984 cargos em órgãos e carreiras da administração pública. A medida, publicada nesta quinta-feira (2/10) no Diário Oficial da União por meio de três decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz parte do plano de recomposição do quadro de servidores e atende demandas de mais de 20 órgãos federais.

As autorizações abrangem provimentos adicionais e excepcionais de concursos realizados nos últimos dois anos, incluindo a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1), convocando candidatos do cadastro de reserva. A previsão de gastos para essas nomeações é de R$ 378 milhões em 2026, já prevista no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do ano, sem impactar a estimativa de despesas com pessoal, que permanece em 2,6% do PIB.

Nomeações incluem carreiras estratégicas como auditores do Banco Central e ATI/ Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

Entre os cargos autorizados estão 200 vagas para auditores do Banco Central, 100 para Analistas de Planejamento e Orçamento (APO), 300 para Analistas de Tecnologia da Informação (ATI), 250 para Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS) e 240 em agências reguladoras, incluindo 100 na Anvisa. Também foram contemplados 175 postos na Funai, 120 no INPI e 88 no IBGE, além de diversas outras carreiras estratégicas.

Parte das vagas exige curso de formação antes da posse, enquanto outras poderão ser ocupadas imediatamente após a convocação. A iniciativa busca recompor áreas que sofreram desestruturação nos últimos anos, fortalecendo políticas públicas em regulação, meio ambiente, pesquisa, indigenismo, cultura, educação e saúde pública.

Os decretos presidenciais abrangem provimentos superiores a 25% das vagas originais do concurso. Em breve, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicará portarias com provimentos de até 25% para outros cargos do CPNU 1 e de concursos recentes.

O processo de convocação inclui uma chamada adicional para vagas remanescentes e para aquelas agora autorizadas. Entre 9 e 23 de setembro, candidatos em lista de espera confirmaram interesse em permanecer no banco de reserva. Para cargos que exigem formação, as matrículas ocorrerão ainda em 2025, com cursos previstos para o primeiro semestre de 2026.

Nos últimos dez anos, o serviço público federal perdeu cerca de 180 mil servidores por aposentadoria, o que afetou a capacidade de atendimento às demandas da sociedade, mesmo com avanços na digitalização dos serviços. A medida reforça a política de recomposição e modernização do quadro, preservando a responsabilidade fiscal e oferecendo maior flexibilidade para atuação das carreiras transversais.

Especificamente, o Decreto 12.646 prevê 250 vagas para ATPS; o Decreto 12.647 autoriza 1.434 nomeações em diversos órgãos; e o Decreto 12.648 autoriza 300 vagas para ATI.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost