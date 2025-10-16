Governo assegura liberação de novos recursos para Passarela de Marechal e Ramal dos Paulistas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), obteve, nesta quarta-feira, 15, em agenda em Brasília, a liberação de recursos federais destinados à continuidade de obras de infraestrutura no estado. As tratativas ocorreram com o secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Daniel Alex Fortunato, e o coordenador-geral de Execução, Fiscalização e Prestação de Contas, Rafael Silveira, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

No MIDR, o Deracre confirmou a liberação de recursos para duas obras específicas: a passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, no valor de R$ 1,97 milhão, e a ponte sobre o Rio Andirá, no Ramal dos Paulistas, na Vila do V, em Porto Acre, no valor de R$ 3,52 milhões. A medida assegura a continuidade dos serviços e o avanço das ações de mobilidade e integração em comunidades isoladas.

“A boa notícia é que conseguimos destravar os recursos para continuidade de duas obras importantes: a passarela de Marechal Thaumaturgo e a ponte sobre o Rio Andirá, no Ramal dos Paulistas. São investimentos que garantem segurança, acesso e mais qualidade de vida às comunidades. Agradecemos o apoio do governador Gladson Camelí, do ministério e da bancada federal, parceiros fundamentais na execução dos projetos do Deracre’, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A presidente explicou ainda que o governo do Acre mantém diálogo permanente com os órgãos federais e que novas agendas estão sendo conduzidas para viabilizar recursos voltados às rodovias estaduais, em articulação com o governador Gladson Camelí.

“As rodovias envolvem valores expressivos e tratativas mais complexas, que estão sendo conduzidas com o apoio do governador Gladson Cameíi. Assim que houver avanços, o Deracre divulgará as novas liberações”, concluiu.

Com as liberações asseguradas, o Deracre reafirma o compromisso do governo do Acre em dar continuidade às obras, fortalecer a infraestrutura viária e promover o desenvolvimento regional.