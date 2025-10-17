Governo prevê entrega de 10 mil tablets a alunos da rede estadual de Educação até final de 2025

O governo do Acre está investindo em tecnologia para transformar a rotina dos alunos da rede estadual. Até o final de 2025, 10 mil tablets serão entregues a estudantes do ensino médio, em um investimento que passa de R$ 4,7 milhões, incluindo os custos com internet.

A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação (Detei). A proposta é tornar o aprendizado mais interativo e aproximar os jovens das ferramentas digitais que fazem parte do dia a dia deles.

Segundo o secretário de Educação, Aberson Carvalho, a iniciativa vai muito além de apenas entregar equipamentos.

“É uma forma de ampliar as oportunidades de aprendizagem, de pesquisa e de desenvolvimento dos nossos estudantes”, explicou. Ele destacou que o investimento reforça o compromisso do governo com uma educação pública moderna e de qualidade, que prepara os jovens para o Enem e para o mercado de trabalho.

Nesta semana, os alunos da Escola Estadual Henrique Lima, no bairro Calafate, em Rio Branco, receberam 370 novos tablets. Desde o início das distribuições, cerca de 7 mil tablets já foram entregues em escolas de ensino médio e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o estado.

Com informações Agência de Notícias