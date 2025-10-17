17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Governo prevê entrega de 10 mil tablets a alunos da rede estadual de Educação até final de 2025

Estudantes acreanos recebem tablets para fortalecer o ensino digital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governo do Acre está investindo em tecnologia para transformar a rotina dos alunos da rede estadual. Até o final de 2025, 10 mil tablets serão entregues a estudantes do ensino médio, em um investimento que passa de R$ 4,7 milhões, incluindo os custos com internet.

A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Tecnologias Educacionais e da Informação (Detei). A proposta é tornar o aprendizado mais interativo e aproximar os jovens das ferramentas digitais que fazem parte do dia a dia deles.

Nesta semana, os alunos da Escola Estadual Henrique Lima receberam os equipamentos | Foto: Mardilson Gomes/SEE

Segundo o secretário de Educação, Aberson Carvalho, a iniciativa vai muito além de apenas entregar equipamentos.

“É uma forma de ampliar as oportunidades de aprendizagem, de pesquisa e de desenvolvimento dos nossos estudantes”, explicou. Ele destacou que o investimento reforça o compromisso do governo com uma educação pública moderna e de qualidade, que prepara os jovens para o Enem e para o mercado de trabalho.

Nesta semana, os alunos da Escola Estadual Henrique Lima, no bairro Calafate, em Rio Branco, receberam 370 novos tablets. Desde o início das distribuições, cerca de 7 mil tablets já foram entregues em escolas de ensino médio e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o estado.

Com informações Agência de Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost