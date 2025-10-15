15/10/2025
Universo POP
Governo publica lista retificada com resultado final do concurso do Iapen; entenda e veja nomes

A lista retificada foi publicada em cumprimento a decisões judiciais.

O Governo do Estado publicou a lista retificada do resultado final da 1ª e 2ª fases do concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (15).

Aprovados no concurso do Iapen/Foto: Reprodução

A lista retificada foi publicada em cumprimento a decisões judiciais.

Os candidatos poderão obter informações gerais por meio do Edital nº 001/2023 – SEAD/IAPEN, de 19 de junho de 2023, seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

VEJA A LISTA:

