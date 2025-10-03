Governo realiza edição do Juntos Pelo Acre neste sábado, 4, na Vila Acre e Benfica

O governo do Acre, por meio do programa Juntos Pelo Acre, realiza neste sábado, 4, das 8h às 17h, uma de suas maiores edições, no bairro Benfica, contemplando também a Vila Acre. O evento ocorrerá na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Leôncio de Carvalho e na Escola de Ensino Fundamental Benfica.

A vice-governadora Mailza Assis, que também é titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), convida toda a comunidade da regional para participar da ação.

“Comunidade do Polo Benfica e da regional da Vila Acre, queremos convidar você para participar da primeira edição nas regionais dos Juntos Pelo Acre. Teremos uma grande atividade com oferecimento de diversos serviços de muitas secretarias do governo, como saúde, educação, cultura, atendimento assistencial e diversão também. Esperamos você”, declarou.

A ação é coordenada pela SEASDH e conta com o apoio de todas as secretarias estaduais, como Saúde, Mulher, Indústria e Tecnologia, Educação e Cultura, Turismo e Empreendedorismo, Segurança Pública, Polícia Civil (PC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), além do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Iepetec), do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Instituto Federal do Acre (Ifac), do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), entre outros órgãos e autarquias.

Confira os serviços

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

Assistência Social: Benefícios Eventuais (BPC e BPC na Escola), PETI, Bolsa Família.

Direitos Humanos: Registro Civil (2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito), Tenda de Direitos, Informes e orientações.

Segurança Alimentar: Oficina Culinária.

Inclusão Social: Pré-inscrição para o Programa Mulheres Mil (SEASDH + Ifac).

Atendimentos de Saúde

Regulação, sala de eletrocardiograma e espirometria, pediatria, cardiologia, oftalmologia, ginecologia (avaliação/atendimento), psiquiatria, reumatologia, neuropsicologia, otorrinolaringologia, enfermagem (triagem), farmácia (Droga Vale), nutricionista, psicóloga, dentista (São Camilo), clínica geral (vans da Prefeitura), testes rápidos e vacinas.

Serviços de Documentação

Emissão de Carteira de Identidade (Polícia Civil).

Serviços de Orientação

Balcão Cidadão – Correios (exclusivo para idosos, contestação de descontos indevidos do INSS), Balcão de Cursos – Ifac + SEASDH, Semulher, ONVVES, Balcão de Emprego – Sine + SEICT, Carreta da Defensoria, Procon (negociação e informações), orientações sobre o acesso ao salário-maternidade (Unama).

Recreação Infantil e Juvenil

A partir de 5 anos: Minicidade (Detran), Multiarte (SEE), Cidade Ilustrada (Sete).

A partir de 16 anos: Atividades lúdicas para adolescentes e jovens, Interbairros de Games (Seict), Planetário (Ifac).

Oficinas e Qualificação (adultos, a partir de 16 anos)

Ieptec: Oficina de Salgadeiro, Oficina de Drinks, Oficina de Panetone, Certificação no evento.

Senac: Serviços de Cabeleireiro, Vestuário Social.

Local e data

Locais: Escola Benfica (Estrada AC-40, KM 08 – Ramal Benfica), Escola Leôncio de Carvalho (Rodovia de Acesso 40, Km 8 – Ramal Benfica).

Data: 04/10, Horário: 08h às 17h.

Ascom