Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação

A modelo fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa, de 42 anos, foi vítima de um assalto na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (15). Os criminosos levaram o carro de luxo da artista, uma Land Rover Defender 110, avaliada em cerca de R$ 800 mil.

Gracyanne estava acompanhada da irmã mais velha, Bárbara Jacobina, quando foi rendida por homens armados na Avenida Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. As duas voltavam do ensaio da União da Ilha do Governador, escola de samba da Série Ouro, da qual Gracyanne é rainha de bateria.

Durante a ação, a modelo machucou o joelho e precisou de atendimento médico. Bárbara não se feriu.

“Ele colocou a arma na minha cabeça. Eu estava dentro do carro esperando a minha irmã. Ele puxou meu cabelo e me jogou no chão. Eu sem conseguir andar, fud@# o meu joelho”, relatou Gracyanne nas redes sociais.

Assalto foi em posto de combustível

De acordo com testemunhas, o assalto ocorreu enquanto as irmãs pararam em um posto de combustível para comprar remédios em uma farmácia. Três criminosos armados se aproximaram e ordenaram que as duas descessem do veículo, levando também os celulares.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as irmãs sentadas na calçada logo após o crime. Elas deixaram o local em um carro de aplicativo e seguiram para a 42ª DP (Recreio), onde registraram a ocorrência.

Segundo o depoimento de Bárbara, dois homens armados com pistolas renderam as vítimas, enquanto um terceiro dava cobertura em outro carro. Após o crime, os bandidos fugiram em direção à Transolímpica.

Modelo ainda se recuperava de cirurgia

Gracyanne usava muletas no momento do assalto, pois se recuperava de uma cirurgia no joelho, realizada há cerca de 15 dias após uma lesão sofrida durante o quadro “Dança dos Famosos”.

O caso será encaminhado para a 32ª DP (Taquara), responsável pela região onde o roubo ocorreu.

A Polícia Militar informou que não foi acionada durante a ocorrência, e a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre as investigações.

Fonte: Metrópoles, O Globo e ContilNet Notícias

✍️ Redigido por ContilNet