Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Relacionamento teria começado em abril, durante as gravações da novela da Globo; casal foi visto junto em festa de Luciano Huck

A musa fitness Gracyanne Barbosa parece ter deixado o passado com o cantor Belo para trás. A influenciadora estaria vivendo um romance com o ator João Vicente de Castro, conhecido por seus papéis em novelas da TV Globo e pelo humor no Porta dos Fundos.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o relacionamento vem acontecendo discretamente há alguns meses. Já a coluna de Fábia Oliveira trouxe novos detalhes sobre o envolvimento, que teria começado em abril deste ano.

Reprodução/Redes sociais

 

💞 Relacionamento discreto

De acordo com fontes próximas, os encontros aconteciam aos domingos, durante as folgas de João Vicente nas gravações da novela Vale Tudo, escrita por Manuela Dias.
Em maio, porém, Gracyanne concedeu uma entrevista em que afirmou ainda ter vontade de reatar com o ex-marido, Belo — o que teria abalado o vínculo com o ator e levado os dois a se afastarem temporariamente.

Pouco tempo depois, o casal voltou a se encontrar. Em setembro, inclusive, os dois foram vistos chegando juntos à festa de aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro, o que reacendeu os rumores do envolvimento.

💬 “Fim de affair ruim”

Na mesma época, Gracyanne admitiu publicamente que havia vivido um “affair ruim” com um ator, sem citar nomes.
“Eu achei que não estava preparada e achei injusto entrar em uma relação sem estar 100% ali”, declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

A influenciadora também contou que já conhecia o ator e que o reencontro aconteceu durante gravações. “Foi um fim de affair ruim, porque eu sei que magoei essa pessoa por ter sido extremamente honesta. Talvez tenha ferido o ego dele”, completou.

Fonte: Leo Dias e Fábia Oliveira (Metrópoles) 
✍️ Redigido por ContilNet

