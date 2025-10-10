Grave acidente na estrada do Aeroporto de Rio Branco deixa uma pessoa morta

Um grave acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, 10, resultou na morte do diarista Luiz da Silva Oliveira, de 22 anos, na BR-364, no trecho que passa pelo bairro Distrito Industrial, sentido Aeroporto Internacional de Rio Branco.
De acordo com informações apuradas no local, Luiz pilotava uma motocicleta Honda Start 160 vermelha, de placa QWQ-2I93, quando colidiu contra uma caminhonete Toyota Hilux branca, de placa QWP-8I26, pertencente à empresa Impetus Engenharia.
O acidente aconteceu quando o motorista da caminhonete, que seguia no sentido Centro–Bairro pela faixa de menor velocidade, tentou acessar o contorno da via para retornar no sentido contrário (Bairro–Centro) e acabou atingindo a motocicleta conduzida por Luiz, que trafegava pela faixa de velocidade da rodovia. Com o impacto, o jovem perdeu o controle e ainda bateu em uma placa de sinalização.
Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estiveram no local para os primeiros atendimentos e controle do trânsito, que ficou parcialmente interditado. A perícia técnica também foi chamada para apurar as causas do acidente.
O corpo de Luiz da Silva Oliveira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e necropsia.