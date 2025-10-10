10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo

Grave acidente na estrada do Aeroporto de Rio Branco deixa uma pessoa morta

O acidente envolveu pelo menos um veículo de passeio, mas até o momento não há detalhes oficiais sobre as circunstâncias da colisão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, 10, resultou na morte do diarista Luiz da Silva Oliveira, de 22 anos, na BR-364, no trecho que passa pelo bairro Distrito Industrial, sentido Aeroporto Internacional de Rio Branco.

A perícia técnica também foi acionada para apurar as causas do acidente/Foto: Cedida

De acordo com informações apuradas no local, Luiz pilotava uma motocicleta Honda Start 160 vermelha, de placa QWQ-2I93, quando colidiu contra uma caminhonete Toyota Hilux branca, de placa QWP-8I26, pertencente à empresa Impetus Engenharia.

O acidente aconteceu quando o motorista da caminhonete, que seguia no sentido Centro–Bairro pela faixa de menor velocidade, tentou acessar o contorno da via para retornar no sentido contrário (Bairro–Centro) e acabou atingindo a motocicleta conduzida por Luiz, que trafegava pela faixa de velocidade da rodovia. Com o impacto, o jovem perdeu o controle e ainda bateu em uma placa de sinalização.

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e estiveram no local para os primeiros atendimentos e controle do trânsito, que ficou parcialmente interditado. A perícia técnica também foi chamada para apurar as causas do acidente.

O corpo de Luiz da Silva Oliveira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de identificação e necropsia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost