Haddad comemora aprovação unânime do Congresso de isenção do IR para renda até R$ 5 mil

Mais de 10 milhões de trabalhadores deixarão de pagar imposto com a nova faixa de isenção

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), comemorou nesta quinta-feira (2) a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. A proposta foi votada na noite anterior (1º) e recebeu apoio unânime dos parlamentares, com 493 votos favoráveis.

Para Haddad, o resultado simboliza um alinhamento entre governo e Congresso. “Foi uma votação histórica, sem um único voto contrário. Considero que foi um golaço do Congresso Nacional, e não vejo obstáculos para que o Senado também dê seu aval”, declarou o ministro durante entrevista coletiva em Brasília.

Mais de 10 milhões de trabalhadores deixarão de pagar imposto com a nova faixa de isenção/Foto: Reprodução

Segundo estimativas da equipe econômica, a medida deve beneficiar aproximadamente 15 milhões de brasileiros. Desses, 10 milhões deixarão de pagar o imposto e outros cinco milhões terão redução no valor devido, com descontos aplicados de forma gradual em rendimentos até R$ 7.350. Haddad destacou que a proposta alia justiça tributária ao compromisso com o equilíbrio fiscal.

Apesar da celebração, o ministro também abordou outra frente econômica que enfrenta maior resistência: a Medida Provisória que prevê aumento de tributos sobre aplicações financeiras, empresas e setores como o de apostas online. Publicada em junho, a MP precisa ser aprovada até o início de outubro para não perder validade. A expectativa inicial do governo é arrecadar R$ 21 bilhões em 2026.

Haddad explicou que as negociações com líderes partidários continuam e defendeu a medida como necessária para ajustar distorções e preservar as contas públicas. “Estamos amadurecendo consensos e buscando construir maioria para aprovar um texto equilibrado”, afirmou.

