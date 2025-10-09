09/10/2025
Hamas e Israel chegam a acordo histórico para cessar-fogo permanente em Gaza

Após dois anos de intensos confrontos, o Hamas anunciou ter chegado a um acordo com Israel para estabelecer um cessar-fogo permanente na Faixa de Gaza, marcando o fim definitivo da guerra que devastou a região. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (9), pelo chefe da delegação de negociadores palestinos, Khalil al-Hayya, durante reunião no Egito.

O acordo prevê, em sua fase inicial, a libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza em troca da soltura de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos detidos em Israel/Foto: Reprodução

Segundo o dirigente, o grupo palestino recebeu garantias dos mediadores — Estados Unidos, Catar e Egito — de que os termos do acordo serão cumpridos por Israel. “Recebemos garantias dos irmãos mediadores e da administração americana, todos confirmando que a guerra terminou completamente. Continuaremos a trabalhar com as forças nacionais e islâmicas para completar as etapas restantes e assegurar os direitos do povo palestino até o estabelecimento de um Estado independente, com Jerusalém como capital”, declarou al-Hayya.

O acordo prevê, em sua fase inicial, a libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza em troca da soltura de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos detidos em Israel. Também está incluída a retirada gradual das tropas israelenses do enclave e o aumento da entrada de ajuda humanitária na região.

A assinatura do entendimento, ocorrida na quarta-feira (8), representa a primeira fase do plano de paz proposto pelo ex-presidente americano Donald Trump. O anúncio do fim do conflito foi feito pela Casa Branca, mas a implementação completa do acordo ainda depende da aprovação final do Gabinete de Segurança de Israel.

