01/10/2025
Universo POP
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”

Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

A personagem chega a voltar para casa após a detenção, mas seu futuro permanece incerto nos capítulos derradeiros da trama

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A reta final de Vale Tudo promete fortes emoções. Heleninha (Paolla Oliveira) será presa sob a acusação de envolvimento no assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A personagem chega a voltar para casa após a detenção, mas seu futuro permanece incerto nos capítulos derradeiros da trama.

A prisão ocorre depois que a polícia encontra a arma do crime com impressões digitais de Heleninha. A descoberta levanta sérias suspeitas contra ela, que chega a desaparecer por dois dias, deixando apenas uma carta na galeria. O suspense aumenta com o envolvimento de outros possíveis culpados, como Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Apesar do impacto da prisão, Heleninha acaba sendo solta, mas continua cercada de dúvidas. O contraste entre os momentos de tensão na cadeia e a volta para casa dá à novela um desfecho aberto e carregado de suspense.

Nos bastidores, Paolla Oliveira gravou cenas no presídio e até momentos em que sua personagem recebe a visita de Renato (João Vicente de Castro). A versão final da personagem deve trazer diferenças em relação à história original, mantendo o mistério até os minutos finais.

Vale Tudo chega ao fim em breve e será substituída por Três Graças na faixa nobre da TV Globo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost