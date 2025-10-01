Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela

A reta final de Vale Tudo promete fortes emoções. Heleninha (Paolla Oliveira) será presa sob a acusação de envolvimento no assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). A personagem chega a voltar para casa após a detenção, mas seu futuro permanece incerto nos capítulos derradeiros da trama.

A prisão ocorre depois que a polícia encontra a arma do crime com impressões digitais de Heleninha. A descoberta levanta sérias suspeitas contra ela, que chega a desaparecer por dois dias, deixando apenas uma carta na galeria. O suspense aumenta com o envolvimento de outros possíveis culpados, como Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Apesar do impacto da prisão, Heleninha acaba sendo solta, mas continua cercada de dúvidas. O contraste entre os momentos de tensão na cadeia e a volta para casa dá à novela um desfecho aberto e carregado de suspense.

Nos bastidores, Paolla Oliveira gravou cenas no presídio e até momentos em que sua personagem recebe a visita de Renato (João Vicente de Castro). A versão final da personagem deve trazer diferenças em relação à história original, mantendo o mistério até os minutos finais.

Vale Tudo chega ao fim em breve e será substituída por Três Graças na faixa nobre da TV Globo.