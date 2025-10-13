13/10/2025
Universo POP
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia

Homem é baleado por criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica em Rio Branco

A Polícia Militar esteve no local, colheu as primeiras informações e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Eduardo Melo Silvestre, de 34 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (13) enquanto conversava com amigos na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Eduardo estava em via pública com amigos quando foi surpreendido por dois criminosos, monitorados por tornozeleira eletrônica, que chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção às pessoas que estavam reunidas.

Eduardo sendo socorrido por paramédicos/Foto: ContilNet

Um dos projéteis atingiu a vítima na parte posterior da coxa, fraturando o fêmur, e a bala se alojou no joelho de Eduardo. Nenhuma outra pessoa foi ferida. Após os disparos, os criminosos fugiram.

A proprietária de um sucatão, onde Eduardo trabalha, presenciou o ocorrido e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos. A vítima foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as primeiras informações e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso está sendo investigado inicialmente por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost