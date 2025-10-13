Homem é baleado por criminosos monitorados por tornozeleira eletrônica em Rio Branco

Eduardo Melo Silvestre, de 34 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (13) enquanto conversava com amigos na Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, Eduardo estava em via pública com amigos quando foi surpreendido por dois criminosos, monitorados por tornozeleira eletrônica, que chegaram ao local em uma motocicleta. O garupa sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção às pessoas que estavam reunidas.

Um dos projéteis atingiu a vítima na parte posterior da coxa, fraturando o fêmur, e a bala se alojou no joelho de Eduardo. Nenhuma outra pessoa foi ferida. Após os disparos, os criminosos fugiram.

A proprietária de um sucatão, onde Eduardo trabalha, presenciou o ocorrido e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local e realizou os primeiros atendimentos. A vítima foi estabilizada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as primeiras informações e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso está sendo investigado inicialmente por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).