Homem é esfaqueado e foge sangrando até cair em via pública no Papouco, em Rio Branco

O homem identificado como Alef Donnavan Coriolano Monteiro, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (22), na região do bairro Papouco, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Alef consumia drogas em uma área da periferia do Papouco quando foi surpreendido por um homem não identificado, que o agrediu e o atingiu com golpes de faca no abdômen e no joelho.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu caminhar cerca de 200 metros pela Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, até cair em frente ao Centro Gnosis.

Moradores que passavam pelo local encontraram Alef sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, e os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos antes de encaminhar o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na ocorrência, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o autor do crime não foi encontrado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.