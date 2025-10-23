23/10/2025
Homem é esfaqueado e foge sangrando até cair em via pública no Papouco, em Rio Branco

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

O homem identificado como Alef Donnavan Coriolano Monteiro, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (22), na região do bairro Papouco, em Rio Branco.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu caminhar cerca de 200 metros/Foto: ContilNet

Segundo informações da Polícia Militar, Alef consumia drogas em uma área da periferia do Papouco quando foi surpreendido por um homem não identificado, que o agrediu e o atingiu com golpes de faca no abdômen e no joelho.

Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu caminhar cerca de 200 metros pela Rua Piauí, no bairro Dom Giocondo, até cair em frente ao Centro Gnosis.

Moradores que passavam pelo local encontraram Alef sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, e os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos antes de encaminhar o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na ocorrência, colheram informações e realizaram buscas na região, mas o autor do crime não foi encontrado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.

