Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral

Um homem de 50 anos precisou de cuidados médicos após ingerir água mineral na manhã de sexta-feira (10), em Garça, no interior de São Paulo. A água mineral consumida era de um lote da marca Mineratta, de acordo com a secretaria de saúde do município.

Segundo a polícia, as garrafas foram apreendidas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde a vítima tomou a água, com amostras coletadas para perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Garça e diligências são realizadas visando o esclarecimento de todos os fatos.