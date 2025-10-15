Homem é internado com suspeita de intoxicação após beber água mineral

Um homem de 50 anos precisou de cuidados médicos após ingerir água mineral na manhã de sexta-feira (10), em Garça, no interior de São Paulo. A água mineral consumida era de um lote da marca Mineratta, de acordo com a secretaria de saúde do município.
Segundo a polícia, as garrafas foram apreendidas no hospital, em duas distribuidoras e na empresa onde a vítima tomou a água, com amostras coletadas para perícia.
O caso foi registrado na Delegacia de Garça e diligências são realizadas visando o esclarecimento de todos os fatos.
De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal de Garça, a população deve evitar o consumo da água mineral da marca Mineratta, de lote 253.1, com fabricação em 10/09/2025 e validade até 10/09/2026.
O lote já foi apreendido e está sob acompanhamento da Vigilância Sanitária e das autoridades policiais.
A Secretaria afirmou que continua acompanhando o caso e tomando todas as medidas para garantir a segurança da população.
Pedro Scartesini — secretário de saúde do município de Garça — afirmou que o homem foi medicado e foi constatada que a água é contaminada com algum tipo de produto. O homem já está se sentindo melhor e não foi transferido para a UTI.
A DBG Distribuidora de Bebidas Garça, que é distribuidora da água da marca Mineratta, afirmou em nota enviada à CNN Brasil que está tomando todas as previdências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante.
Em nova atualização, a distribuidora reforçou que acompanhou de perto a recuperação do homem e que ele encontra-se bem e recuperado após o ocorrido. Segundo a nota, o lote 253-1 foi devidamente inspecionado e não apresentou qualquer alteração visual, química, organoléptica ou que se associe com o produto em questão.
Segundo a empresa, as duas garrafas especificamente relacionadas ao caso estão sob investigação das autoridades competentes.
