20/10/2025
Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos no interior do Acre

Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e Antônio Tananta encontra-se sob custódia, à disposição da Justiça

A Polícia Civil de Manoel Urbano, com apoio da Polícia Militar, prendeu Antônio Tananta, de 56 anos, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. A prisão ocorreu na tarde do último domingo, 19, por determinação judicial, após representação da autoridade policial do município.

Homem é preso acusado de estuprar menina de 12 anos em Manoel Urbano/Foto: Reprodução

O mandado de prisão foi cumprido de forma conjunta pelas forças de segurança, que localizaram e conduziram o acusado até a Delegacia de Manoel Urbano. A vítima já está recebendo atendimento e acompanhamento da rede de proteção, sob supervisão do Conselho Tutelar.

Todas as medidas legais cabíveis foram adotadas e Antônio Tananta encontra-se sob custódia, à disposição da Justiça. O caso segue sob tramitação regular, com base nas provas já reunidas no inquérito.

