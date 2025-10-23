23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório

Homem é preso por crime de estupro de vúlnerável contra criança de 11 anos

Suspeito admitiu o relacionamento, mas alegou desconhecer a idade da criança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu nesta terça-feira (21) um homem de 24 anos em Matuapá, suspeito de manter relações com uma criança de 11 anos. O caso é investigado como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal.

A prisão foi motivada por uma denúncia anônima recebida pela Delegacia de Matuapá, informando que o suspeito se encontrava com a menina nos finais de semana. Durante a investigação, os agentes constataram que a criança residia na casa do homem, indicando convivência contínua.

Suspeito admitiu o relacionamento, mas alegou desconhecer a idade da criança/Foto: Reprodução

No momento da abordagem, os policiais encontraram o suspeito e a criança almoçando juntos na residência. Questionados, o homem e familiares reconheceram o relacionamento, mas alegaram não saber a idade real da menina.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Após audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o homem detido.

A vítima foi resgatada e encaminhada ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso com a rede de proteção à criança. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do crime e apurando a possível participação de outras pessoas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost