Homem é preso por crime de estupro de vúlnerável contra criança de 11 anos

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu nesta terça-feira (21) um homem de 24 anos em Matuapá, suspeito de manter relações com uma criança de 11 anos. O caso é investigado como estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal.

A prisão foi motivada por uma denúncia anônima recebida pela Delegacia de Matuapá, informando que o suspeito se encontrava com a menina nos finais de semana. Durante a investigação, os agentes constataram que a criança residia na casa do homem, indicando convivência contínua.

No momento da abordagem, os policiais encontraram o suspeito e a criança almoçando juntos na residência. Questionados, o homem e familiares reconheceram o relacionamento, mas alegaram não saber a idade real da menina.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Após audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o homem detido.

A vítima foi resgatada e encaminhada ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso com a rede de proteção à criança. A Polícia Civil continua investigando as circunstâncias do crime e apurando a possível participação de outras pessoas.