Homem em situação de rua fica pelado e joga pedras em carro durante protesto na Aleac

Um homem em situação de rua causou confusão na manhã desta quarta-feira (15) durante uma manifestação de professores em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco. Segundo informações, ele se despiu em via pública e arremessou pedras contra veículos que estavam estacionados nas proximidades.

A ação gerou tumulto momentâneo, mas foi rapidamente contida pelos seguranças do Legislativo, que intervieram para controlar a situação. Apesar do ocorrido, o protesto dos profissionais da educação seguiu normalmente após a dispersão do homem.

A manifestação reuniu professores da rede pública estadual que foram à Aleac para acompanhar discussões relacionadas à categoria e reivindicar pautas de valorização profissional. Não houve registro de feridos durante o incidente.