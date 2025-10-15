15/10/2025
Homem em situação de rua fica pelado e joga pedras em carro durante protesto na Aleac

A ação gerou tumulto momentâneo, mas foi rapidamente contida pelos seguranças do Legislativo, que intervieram para controlar a situação

Um homem em situação de rua causou confusão na manhã desta quarta-feira (15) durante uma manifestação de professores em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco. Segundo informações, ele se despiu em via pública e arremessou pedras contra veículos que estavam estacionados nas proximidades.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (15)/Foto: Reprodução

A ação gerou tumulto momentâneo, mas foi rapidamente contida pelos seguranças do Legislativo, que intervieram para controlar a situação. Apesar do ocorrido, o protesto dos profissionais da educação seguiu normalmente após a dispersão do homem.

A manifestação reuniu professores da rede pública estadual que foram à Aleac para acompanhar discussões relacionadas à categoria e reivindicar pautas de valorização profissional. Não houve registro de feridos durante o incidente.

