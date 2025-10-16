Homem furta bicicleta, tenta trocar por droga e acaba sendo brutalmente agredido em Rio Branco

Fabiano Rodrigues da Silva, de 38 anos, foi acusado de furtar uma bicicleta e acabou sendo agredido fisicamente na noite desta quinta-feira (16), na Rua Botafogo, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Fabiano teria furtado a bicicleta de uma residência localizada na mesma rua e, em seguida, foi até uma boca de fumo no bairro para tentar trocar o objeto por drogas. No local, ele foi detido por traficantes e agredido por duas pessoas que estavam armadas com ripas de madeira.

O homem foi espancado diversas vezes e, ao perceber que poderia ser morto, conseguiu fugir e correu até a Travessa Ano Novo, onde pediu ajuda a populares. Logo depois, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos armados, mas não executaram Fabiano porque havia muitas testemunhas. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Fabiano foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender a ocorrência.