16/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Homem furta bicicleta, tenta trocar por droga e acaba sendo brutalmente agredido em Rio Branco

O homem foi espancado diversas vezes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Fabiano Rodrigues da Silva, de 38 anos, foi acusado de furtar uma bicicleta e acabou sendo agredido fisicamente na noite desta quinta-feira (16), na Rua Botafogo, no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Fabiano teria furtado a bicicleta de uma residência localizada na mesma rua e, em seguida, foi até uma boca de fumo no bairro para tentar trocar o objeto por drogas. No local, ele foi detido por traficantes e agredido por duas pessoas que estavam armadas com ripas de madeira.

Homem recebeu diversas ‘ripadas’ no corpo/Foto: ContilNet

O homem foi espancado diversas vezes e, ao perceber que poderia ser morto, conseguiu fugir e correu até a Travessa Ano Novo, onde pediu ajuda a populares. Logo depois, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos armados, mas não executaram Fabiano porque havia muitas testemunhas. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Agressores quebraram o braço de Fabiano/Foto: ContilNet

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Após ser atendido e estabilizado, Fabiano foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender a ocorrência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost