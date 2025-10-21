Homem preso em Portugal após proposta de €100 mil para assassinar brasileira

Um homem de cidadania luso-brasileira foi detido em Portugal por incitar violência nas redes sociais contra a jornalista brasileira Stefani Costa, que trabalha no país. A Polícia Judiciária (PJ) portuguesa, através da Unidade Nacional Contraterrorismo divulgou a prisão do suspeito nesta terça-feira (21/10).

Segundo a corporação, o suspeito de 30 anos fez diversas postagens racistas e xenofóbicas em ataque aos brasileiros. Na publicação que culminou na sua prisão, ele ofereceu uma recompensa de 100 mil euros para quem atentasse contra a vida da jornalista.

Além disso, ele promete conceder um apartamento no centro de Lisboa para quem “realizasse um massacre e exterminasse todos os cidadãos estrangeiros”, segundo a PJ.

“O detido, com antecedentes policiais por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, a quem foram apreendidos vastos elementos de prova relativos ao seu radicalismo ideológico, será presente à autoridade judiciária competente no dia de amanhã para aplicação de medidas de coação”, informou a PJ.

O processo corre em um inquérito conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A PJ ainda destacou que é do compromisso da segurança pública fazer um trabalho contínuo para prevenção e combate aos “crimes de ódio”.

Metrópoles