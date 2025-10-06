06/10/2025
Homem que atirou contra ex à queima-roupa é preso na Grande SP. Veja

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (6/10), o homem de 40 anos que atirou contra a ex-companheira à queima-roupa na madrugada de sexta-feira (3/10) em um posto de gasolina de Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, o atirador segue à disposição da Justiça e a polícia realiza etapas finais para esclarecer os fatos e concluir as investigações.

Tiro à queima-roupa

A vítima de 29 anos, identificada como Carol, é gerente de um posto de gasolina e estava de frente para um computador do caixa do estabelecimento, quando o suspeito se aproximou pelas costas dela e efetuou um disparo

Veja vídeo:

 

As imagens ainda mostram o momento em que o homem armado chega no posto, na rua Felice Del Paggio, por volta das 17h, na garupa de uma moto. Ele desce do veículo, enquanto o motorista acelera e deixa o local. De casaco vermelho e capacete, o suspeito caminha lentamente até a mulher, passando por entre outros funcionários, que não estranharam sua presença. Após o disparo, ele sai correndo a pé com a arma em punho.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Pirajussara. Ela passou por cirurgia, sobreviveu e agora se recupera. Na unidade de saúde, a mulher disse aos policiais que autor do disparo poderia ter sido o ex-companheiro.

O caso foi registrado como violência doméstica e tentativa de feminicídio no 1º DP de Taboão da Serra.

