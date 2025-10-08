08/10/2025
Homem sai de Rondônia para cobrar dívida em Cruzeiro do Sul e acaba preso na BR-364

Por volta das 15 horas desta terça-feira (7) a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão de E.R.S, 46 anos, acusado pelos crimes de lesão corporal e resistência. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido à Delegacia de Manoel Urbano/Foto: Marcos Vicentti

Os militares estavam realizando a operação “Protetor dos Biomas” e instalaram um bloqueio na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, km 13. Em determinado momento, foi procedida abordagem ao veículo de placa NAE6B04, onde trafegavam duas pessoas, sendo o condutor e o acusado. Ao ser feita uma consulta ao sistema Apollo, constatou-se que havia um mandado de prisão em desfavor de E.R.S, o que foi confirmado pelo Banco Nacional de Mandados de prisão.

Em conversa com os policiais, eles informaram que tinham saído de Porto Velho (Rondônia) com a meta de cobrar uma dívida proveniente da venda de peixes.

Após receber voz de prisão, E.R.S foi encaminhado para a delegacia de Manoel Urbano para os devidos procedimentos. Em seguida, deverá ser transferido para o presídio.

