Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

Áries (21/03 – 20/04)

A manhã será ideal para marcar presença nas redes, defender suas ideias e tomar decisões corajosas. À tarde, resolva pendências práticas e simplifique tarefas. No amor, um convite direto ou gesto concreto promete esquentar o clima!

Touro (21/04 – 20/05)

Dia inspirador para estudar, explorar novos temas e dar nova versão a um projeto antigo. À tarde, finalize tarefas com foco e determinação. No amor, diálogo franco trará mais entendimento e harmonia nas relações.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Conversas profundas e decisões pessoais movimentam a manhã. Aproveite para alinhar expectativas e colocar a vida em ordem. À tarde, organize documentos e cumpra burocracias. À noite, reencontros e lembranças boas podem emocionar.

Câncer (21/06 – 22/07)

O dia começa favorável para acordos e acertos financeiros. Mudanças internas trarão leveza e equilíbrio emocional. À tarde, revise contratos e mantenha tudo registrado. No amor, planos a dois ou uma viagem reforçam o vínculo.

Leão (23/07 – 22/08)

Momento ideal para cuidar da saúde e renovar a imagem. À tarde, o foco se volta para o dinheiro e decisões familiares. O poder de negociação estará em alta — aproveite para rever contratos e organizar investimentos.

Virgem (23/08 – 22/09)

Diminua o ritmo e cuide de si. Momentos de introspecção ajudarão a recuperar energia e clarear decisões. Um sonho antigo pode ganhar força e abrir novos caminhos. No trabalho, crescimento e reconhecimento estão a caminho.

Libra (23/09 – 22/10)

As energias da manhã favorecem contatos e parcerias. À tarde, priorize o descanso e cuide da saúde. O dia termina com boas perspectivas profissionais e financeiras. Aproveite para fortalecer sua rede de apoio.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Finalize pendências e conduza conversas delicadas com serenidade. Conquistas pessoais e clareza de propósito marcarão o dia. À tarde, organize ideias e planeje o futuro. No amor, sinceridade aproximará corações.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Publicar algo autoral ou iniciar um curso será um ótimo passo. A confiança cresce nas relações amorosas e profissionais. Viagens, estudos e novos contatos ampliam oportunidades. Popularidade em alta!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Decisões importantes em relacionamentos estão em destaque. Alinhe prioridades e responsabilidades. Mudanças de casa ou cidade podem ser discutidas. No fim do dia, planos de viagem e compromissos financeiros avançam.

Aquário (21/01 – 19/02)

Manhã de boas conexões. Amplie contatos, compartilhe ideias e participe de eventos. À tarde, refine projetos e publique conteúdos estratégicos. Comunicação clara e autêntica abrirá portas e atrairá oportunidades.

Peixes (20/02 – 20/03)

Organize pendências e cuide da saúde física e mental. O dia trará boas notícias no trabalho e ganhos materiais. Saturno retrógrado em seu signo pede ajustes antigos e mais responsabilidade emocional. No amor, o clima é de entrega e afeto.

Fonte: Personare, Astros Online e Correio Braziliense

