22/10/2025
Idosa de 83 anos morre após ser atacada e estuprada; suspeito morava no mesmo terreno

O autor do crime foi identificado como Marcus Correa, 44 anos. Ele é enteado do irmão da vítima e morava no quintal da casa onde ela vivia

Uma idosa de 83 anos morreu, na última terça-feira (21), após ser atacada e estuprada na residência em que vivia, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro (RJ). O suspeito do crime foi preso nesta quarta (22).

Mulher de 83 anos morre após ser atacada e estuprada/Foto: Reprodução

Segundo dados da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), no último dia 1º foi registrada denúncia de que a senhora teria sido vítima de estupro e que, em razão da violência sofrida, estaria internada no Pronto Socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto.

Inicialmente, o denunciante apontou que o possível autor do crime seria um homem conhecido apenas pelo apelido de “Feijão”. No entanto, as investigações, com base em depoimentos e imagens, apontaram que o verdadeiro autor seria Marcus Vinicius da Silva Correa, 44 anos, enteado do irmão da vítima.

O suspeito morava no quintal da residência em que a vítima vivia. Ele foi localizado nesta quarta (22), no centro de São Gonçalo, onde trabalhava como guardador de carros na rua.

À polícia, ele confessou ter estuprado a vítima, alegando que estava sob efeito de drogas no momento em que cometeu o crime.

De acordo com a PCERJ, a mulher foi atacada durante a noite enquanto descansava no quarto de sua casa, e não resistiu às lesões, falecendo no hospital.

