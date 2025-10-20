20/10/2025
Idoso desaparece durante caçada na divisa do Acre e família busca ajuda para localizá-lo

Miranda teria saído de casa por volta das 11h30 com uma espingarda e não voltou

Um idoso identificado apenas como Miranda, morador da Vila Castelinho, na divida do Acre com RondÇonia, desapareceu na manhã do último domingo (19) enquanto caçava perto da BR-364. Ele tem Parkinson e outros problemas de saúde, por isso a família está muito preocupada.

Ele está desaparecido desde o domingo | Foto: Reprodução

Miranda teria saído de casa por volta das 11h30 com uma espingarda e não voltou. Parentes e vizinhos fizeram buscas ainda no domingo, mas não conseguiram encontrá-lo.

Nesta segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Vista Alegre do Abunã continuam procurando por ele na região chamada Ponta do Abunã, na divisa do Acre com o Amazonas. Até o momento ele ainda não foi localizado. Quem tiver qualquer informação pode avisar as autoridades por meio do 190.

