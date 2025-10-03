03/10/2025
Idoso é preso acusado de matar homem em situção de rua com barra de ferro; veja o momento da prisão

A prisão ocorreu na Rua Rui Barbosa, bairro Papoco, região central de Rio Branco

João Batista da Silva, de 69 anos, foi preso na noite de quinta-feira (2) por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acusado de matar o morador em situação de rua Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos. A prisão ocorreu na Rua Rui Barbosa, bairro Papoco, região central de Rio Branco, em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da capital.

Crime aconteceu em setembro deste ano/Foto: ContilNet

O crime aconteceu no dia 7 de setembro, quando Marcelo dormia na calçada de uma loja de materiais de construção, no Segundo Distrito da cidade. Segundo as investigações, o idoso teria discutido com a vítima e, em seguida, usado uma barra de ferro para agredi-la até a morte.

ENTENDA: Imagens fortes : câmeras registram assassinato de homem em situação de rua em Rio Branco

A polícia informou que João Batista já responde por crime semelhante. Em outra ocasião, ele chegou a ser preso após tentar matar um homem a golpes de terçado no centro da cidade, mas acabou solto durante audiência de custódia.

Vítima era um homem em situação de rua/Foto: Reprodução

De acordo com os investigadores, o acusado é usuário de entorpecentes e as motivações dos crimes estariam relacionadas ao consumo de drogas. Após a prisão, João Batista foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

