22/10/2025
Universo POP
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela

Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório

doso surpreendeu familiares e amigos ao “ressuscitar” momentos antes da cremação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um idoso de 74 anos decidiu encenar a própria morte em Gaya, na Índia, para descobrir quantas pessoas compareceriam ao seu velório. O caso inusitado chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo mostrar o momento em que ele “ressuscita” diante de amigos e familiares atônitos.

Idoso surpreendeu familiares e amigos ao “ressuscitar” momentos antes da cremação/Foto: Reprodução

O protagonista da história é Mohan Lal, um militar aposentado da Força Aérea Indiana, que chamou a experiência de “um experimento social”. O idoso organizou todo o falso funeral: providenciou o caixão, os cânticos religiosos, as orações e até um cortejo fúnebre rumo ao crematório da região. Durante o trajeto, ele permaneceu imóvel, coberto por uma mortalha, enquanto centenas de pessoas acompanhavam o ritual acreditando que ele estava morto.

No entanto, o desfecho surpreendeu a todos. Poucos instantes antes da cremação, Mohan se levantou do caixão, deixando os presentes em choque. Alguns gritaram assustados, outros riram, e o clima de luto se transformou em perplexidade geral.

Após o susto, os rituais hindus seguiram normalmente. Uma efígie simbólica foi queimada no lugar do corpo, e um grande banquete comunitário foi oferecido à vila. Viúvo há 14 anos e pai de três filhos, Mohan já havia doado um crematório à comunidade e disse que sua intenção era “lembrar as pessoas de valorizar os vivos enquanto ainda estão por aqui”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost