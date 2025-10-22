Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório

Um idoso de 74 anos decidiu encenar a própria morte em Gaya, na Índia, para descobrir quantas pessoas compareceriam ao seu velório. O caso inusitado chamou a atenção nas redes sociais após um vídeo mostrar o momento em que ele “ressuscita” diante de amigos e familiares atônitos.

O protagonista da história é Mohan Lal, um militar aposentado da Força Aérea Indiana, que chamou a experiência de “um experimento social”. O idoso organizou todo o falso funeral: providenciou o caixão, os cânticos religiosos, as orações e até um cortejo fúnebre rumo ao crematório da região. Durante o trajeto, ele permaneceu imóvel, coberto por uma mortalha, enquanto centenas de pessoas acompanhavam o ritual acreditando que ele estava morto.

No entanto, o desfecho surpreendeu a todos. Poucos instantes antes da cremação, Mohan se levantou do caixão, deixando os presentes em choque. Alguns gritaram assustados, outros riram, e o clima de luto se transformou em perplexidade geral.

Após o susto, os rituais hindus seguiram normalmente. Uma efígie simbólica foi queimada no lugar do corpo, e um grande banquete comunitário foi oferecido à vila. Viúvo há 14 anos e pai de três filhos, Mohan já havia doado um crematório à comunidade e disse que sua intenção era “lembrar as pessoas de valorizar os vivos enquanto ainda estão por aqui”.