15/10/2025
Idosos são enganados no Acre e compram carne de cachorro pensando ser carneiro

Uma ocorrência, no mínimo fora do comum, foi registrada recentemente na cidade de Sena Madureira e teve como vítima um casal de idosos. O homem que é deficiente visual e sua esposa, de 81 anos, encomendaram um carneiro de determinado morador, mas tiveram uma surpresa desagradável.

Idosos são enganados no Acre e compram carne de cachorro pensando ser carneiro/Foto: Reprodução

Segundo informações, os idosos compraram o animal abatido por 350 reais, mas findaram desconfiando depois que haviam sido enganados. “Eles colocaram a carne no fogo e perceberam que estava demorando demais para cozinhar, além do cheiro que era bem diferente da carne de carneiro. Provavelmente ele vendeu um cachorro aos idosos ao invés do carneiro. Se aproveitou da situação dos dois para fazer isso. É bom que os demais fiquem em alerta”, comentou um irmão da vítima que preferiu não se identificar temendo represália.

No final das contas, os idosos nem comeram o carneiro, como pretendiam, e nem receberam o dinheiro de volta.

Esse caso serve de alerta, pois há muitos espertalhões que atuam na intenção de causar prejuízo, principalmente em pessoas vulneráveis.

