Ifac está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol em Rio Branco

Estão sendo ofertadas 50 vagas; inscrições são gratuitas e seguem até o dia 28 de novembro

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol (nível iniciante). Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para comunidade, servidores e estudantes do Ifac. As aulas serão realizadas no campus Rio Branco, localizado no bairro Xavier Maia, a partir do 1º semestre de 2026.

Ifac está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol em Rio Branco/Foto: Reprodução

Conforme edital, a seleção dos novos estudantes será feita por meio de sorteio, que será realizado no dia 08 de dezembro, a partir das 08h30, no campus Rio Branco.

Clique aqui e acesse o edital

As inscrições para os cursos de inglês e espanhol são gratuitas e seguem até o dia 28 de novembro. Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, o Ensino Fundamental II, ainda que incompleto, e idade mínima de 14 anos. Além disso, para a inscrição é preciso ter um e-mail válido, preencher corretamente todos os campos do formulário eletrônico e, posteriormente, clicar em enviar.

Candidatos que não tenham acesso a dispositivos eletrônicos conectados à internet poderão realizar a inscrição de forma presencial. Nesse caso, deverão comparecer na Coordenação de Idiomas (Nuceli), do Campus Rio Branco, nos dias 03, 10 e 24 de novembro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, para preencher a ficha de inscrição. É necessário levar os documentos pessoais oficiais (RG, CPF ou Carteira de Habilitação).

Acesse abaixo os links dos formulários de inscrição para os cursos de inglês e espanhol:

Curso de Inglês – Link de inscrição para Servidores e Estudantes do Ifachttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKP8qbFBHY5DSaFIHpj0tBECgN_ajZFM4GN6m7tv6E_jX28A/viewform

Curso de Inglês – Link de inscrição para Comunidade Externahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMHoECllVhSKCiZd06VyjazoKNCkjnWmbvtS2XqepwtDO3A/viewform

Curso de Espanhol – Link de inscrição para Servidores e Estudantes do Ifachttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJTG0GAdLRfoda0caiUCstm-BrLPReLOTPJWgmbkPK2SK3XQ/viewform

Curso de Espanhol – Link de inscrição para Comunidade Externahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnQMBxHAOxbQ9McoWZOUwH2U85D_r_r5wT7A0juVpmxV-Xgg/viewform

As aulas para o curso de inglês serão realizadas todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30. Já as aulas do curso de espanhol serão ministradas às quintas-feiras, das 17h30 às 19h30.

Dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

