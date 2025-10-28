Ifac está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol em Rio Branco

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol (nível iniciante). Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas para comunidade, servidores e estudantes do Ifac. As aulas serão realizadas no campus Rio Branco, localizado no bairro Xavier Maia, a partir do 1º semestre de 2026.

Conforme edital, a seleção dos novos estudantes será feita por meio de sorteio, que será realizado no dia 08 de dezembro, a partir das 08h30, no campus Rio Branco.

Clique aqui e acesse o edital

As inscrições para os cursos de inglês e espanhol são gratuitas e seguem até o dia 28 de novembro. Para se inscrever, o candidato deve ter, no mínimo, o Ensino Fundamental II, ainda que incompleto, e idade mínima de 14 anos. Além disso, para a inscrição é preciso ter um e-mail válido, preencher corretamente todos os campos do formulário eletrônico e, posteriormente, clicar em enviar.

Candidatos que não tenham acesso a dispositivos eletrônicos conectados à internet poderão realizar a inscrição de forma presencial. Nesse caso, deverão comparecer na Coordenação de Idiomas (Nuceli), do Campus Rio Branco, nos dias 03, 10 e 24 de novembro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, para preencher a ficha de inscrição. É necessário levar os documentos pessoais oficiais (RG, CPF ou Carteira de Habilitação).

Acesse abaixo os links dos formulários de inscrição para os cursos de inglês e espanhol:

Curso de Inglês – Link de inscrição para Servidores e Estudantes do Ifac: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLSeKP8qbFBHY5DSaFIHpj0tB ECgN_ajZFM4GN6m7tv6E_jX28A/ viewform

Curso de Inglês – Link de inscrição para Comunidade Externa: https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSchMHoECllVhSKCiZd06Vyj azoKNCkjnWmbvtS2XqepwtDO3A/ viewform

Curso de Espanhol – Link de inscrição para Servidores e Estudantes do Ifac: https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLScJTG0GAdLRfoda0caiUCst m-BrLPReLOTPJWgmbkPK2SK3XQ/ viewform

Curso de Espanhol – Link de inscrição para Comunidade Externa: https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdnQMBxHAOxbQ9McoWZOUwH 2U85D_r_r5wT7A0juVpmxV-Xgg/ viewform

As aulas para o curso de inglês serão realizadas todas as segundas-feiras, das 17h30 às 19h30. Já as aulas do curso de espanhol serão ministradas às quintas-feiras, das 17h30 às 19h30.

Dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] .