Ifac inaugura ginásio poliesportivo no campus Tarauacá com homenagem e agradecimentos

O Instituto Federal do Acre (Ifac) inaugurou, nesta quarta-feira (22.10), o ginásio poliesportivo do campus Tarauacá. A cerimônia contou com a presença de gestores, servidores, estudantes e convidados, marcando um momento de celebração e reconhecimento aos parceiros que contribuíram para a realização da obra.

O reitor Fábio Storch, destacou a importância da obra, que, além de fortalecer a formação integral dos estudantes, o novo ginásio reforça o compromisso do Ifac em promover qualidade de vida, bem-estar e inclusão social por meio do esporte e da cultura. “A estrutura está preparada para atender tanto às atividades curriculares dos cursos do campus quanto a projetos voltados à comunidade de Tarauacá, consolidando o Instituto como um polo de desenvolvimento educacional e social no interior do Acre”.

O evento foi marcado, ainda, por homenagens ao ex-deputado federal Jesus Sérgio, autor das emendas parlamentares que viabilizaram a construção, e à ex-reitora Rosana Cavalcante, lembrada no discurso do atual reitor, Fábio Storch. “O ginásio do Campus Tarauacá nasceu do empenho do ex-deputado federal Jesus Sérgio, da dedicação da ex-reitora Rosana e da continuidade que demos com muito carinho ao longo deste primeiro ano de gestão. Parabéns ao diretor Denis Borges e a toda a comunidade por este lindo momento”, destacou o reitor.

A estudante Ana Cristina Nunes Araújo, do segundo ano do curso Técnico em Floresta, destacou a alegria de participar da organização do ginásio para a solenidade. Segundo ela, o esforço coletivo para conquistar o espaço torna cada momento ainda mais especial. “Fiquei muito feliz em ajudar organização do espaço para a inauguração, porque nós nos esforçamos muito para tê-la. A quadra é um legado que vai ficar para as próximas gerações de estudantes. É um espaço que vai continuar unindo e inspirando muita gente”, afirmou.

Obra fruto de parcerias – O diretor-geral do campus Tarauacá, Denis Borges, agradeceu publicamente ao ex-deputado Jesus Sérgio pelo apoio e parceria durante seu mandato parlamentar. “Quero agradecer todo o empenho e dedicação do deputado, que contribuiu não apenas com os recursos para este ginásio, mas também com emendas que beneficiaram nossos alunos, como a iluminação da BR-364, em frente ao campus, e a construção da terceira entrada da cidade, facilitando o acesso dos estudantes”, ressaltou.

Em sua fala, o ex-deputado Jesus Sérgio destacou a relevância do ginásio para o Ifac e para Tarauacá. “Quando estivemos, na época, com a reitora Rosana, percebemos a importância deste ginásio não apenas para o Instituto, mas para toda a comunidade de Tarauacá e seus alunos. Como professor, sei o quanto esse espaço fará diferença”, declarou.

Presenças e representatividade – Além do reitor Fábio Storch e do diretor-geral Denis Borges, estiveram presentes o prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno; a pró-reitora de Administração, Carla Mioto Niciane; o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, capitão Railson do Amaral Melo; e o autor da emenda parlamentar, Jesus Sérgio.

Entre os convidados, participaram ainda a ex-prefeita Maria Lucinéia Neri de Lima, a secretária municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Ionara Gomes Machado, e os diretores-gerais dos campi de Cruzeiro do Sul, Raelisson Walter, e de Sena Madureira, Daryl de Oliveira Abejdid, além de docentes e servidores do Ifac.

A Reitoria também foi representada pela pró-reitora de Ensino, Ana Cláudia de Souza Garcia; pela pró-reitora de Extensão, Luana Oliveira de Melo; pelo assessor da Reitoria, José Claudemir Alencar do Nascimento; e pelo diretor de Obras e Infraestrutura, Enéias Marques Júnior.

Estrutura moderna e multifuncional – O Ginásio Poliesportivo do campus Tarauacá representa um marco para a infraestrutura educacional do Instituto Federal do Acre. Construído com recursos de R$ 3.816.699,63, provenientes de emenda parlamentar do ex-deputado federal Jesus Sérgio e de recursos próprios do Ifac, o espaço foi planejado para atender às demandas de ensino, pesquisa, extensão e convivência da comunidade acadêmica e local.

Com 1.595,16 m² de área construída, o ginásio conta com uma quadra poliesportiva de dimensões oficiais (20 x 40 metros), adequada para a prática de diferentes modalidades esportivas, como futsal, vôlei, basquete e handebol. O ambiente também poderá sediar eventos culturais, cerimônias acadêmicas, feiras estudantis e ações de integração comunitária, ampliando seu papel para além do esporte.

O espaço dispõe de arquibancadas com capacidade para cerca de 300 pessoas, banheiros e vestiários masculino e feminino, instalações acessíveis para pessoas com deficiência e depósito de material esportivo com 17 m². Na parte superior, há um mezanino aberto de 81 m², além de duas salas de apoio, com áreas de 27 m² e 15 m², que poderão ser utilizadas para aulas teóricas, armazenamento de equipamentos e reuniões de projetos de extensão.

Fotos: Devanir Nascimento de Araújo