Incêndio destrói caminhão estacionado e causa pânico entre moradores em Rio Branco

Um caminhão estacionado na Rua 17 de Outubro, no bairro Quinze, em Rio Branco, pegou fogo na noite desta quinta-feira (17) e acabou parcialmente destruído. As chamas assustaram os moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local, o veículo já estava tomado pelo fogo. A equipe conseguiu controlar as chamas e realizar o rescaldo, etapa que elimina possíveis focos de calor para evitar que o incêndio volte a acontecer. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, o caminhão estava parado no momento em que começou a pegar fogo. Não foi possível identificar quem seria o dono ou o motorista do veículo.

Informações preliminares apontam que o fogo teria iniciado na bateria do caminhão. Mesmo assim, uma perícia ainda será feita para confirmar o que realmente causou o fogo. A parte da frente e parte da lateral do caminhão ficaram completamente queimadas.