Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa

A comunidade digital está de luto pela morte da influenciadora de gastronomia Stacey Hatfield, de 29 anos, que faleceu após uma complicação rara durante o parto em casa. A notícia foi confirmada por seu marido, Nathan Warnecke, em uma publicação comovente nas redes sociais neste domingo (19/10).

Stacey, que mantinha o perfil @NaturalSpoonfuls, com mais de 20 mil seguidores, era conhecida por divulgar receitas saudáveis e conteúdos sobre alimentação natural. Segundo Nathan, o falecimento ocorreu em 29 de setembro de 2025, logo após o nascimento do primeiro filho do casal, Axel.

“É com profundo pesar que compartilho o falecimento inesperado da minha linda esposa, alma gêmea e melhor amiga, Stacey Warnecke (Hatfield). Stace faleceu em 29 de setembro, após dar à luz com sucesso nosso primeiro filho, Axel, em casa”, escreveu o marido.

💔 Complicação inesperada

Nathan relatou que, após um parto tranquilo, Stacey apresentou uma complicação súbita e extremamente rara, sendo transferida às pressas para o hospital, onde não resistiu.

“A equipe médica foi incrível e fez o máximo para ajudar, mas nada pôde ser feito, apesar de todos os esforços”, contou.

🌅 Uma vida de amor e inspiração

O marido também fez uma homenagem emocionante à esposa, descrevendo a relação de nove anos que viveram juntos:

“Ela era a luz da minha vida e a razão pela qual eu me levantava de manhã. O mundo é menos brilhante sem ela. O dia mais feliz da minha vida foi casar com ela, minha melhor amiga, em uma praia nas Maldivas.”

Stacey era nutricionista australiana e dedicava seu trabalho nas redes sociais à divulgação de receitas caseiras e nutritivas, promovendo um estilo de vida saudável e acessível.

Nos comentários da publicação, seguidores e amigos deixaram mensagens de carinho e apoio à família.

“Stacey sempre será lembrada por sua generosidade, sabedoria e amor pela vida”, escreveu uma seguidora.

O bebê, Axel, passa bem e segue sob os cuidados do pai e da família.

