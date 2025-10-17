17/10/2025
Universo POP
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Influenciadora tem loja furtada em Rio Branco e faz desabafo: “Sentimento é de impotência”

Visivelmente abalada, Tay compartilhou um vídeo nas redes sociais desabafando sobre o ocorrido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A loja de roupas e acessórios Insano’s Store, da influenciadora acreana Tay Peres, foi invadida e furtada na madrugada da última quinta-feira (16), em Rio Branco. Criminosos arrombaram o local, quebraram o muro, arrancaram grades, desligaram o sistema de alarme antes de levar todos os produtos do estabelecimento.

Horas antes do crime, a influenciadora havia divulgado novidades da loja | Foto: Reprodução

Visivelmente abalada, Tay compartilhou um vídeo nas redes sociais desabafando sobre o ocorrido. “Entraram na nossa loja e roubaram tudo. Nessa madrugada, bandidos quebraram o muro, arrancaram grades, desligaram alarmes e câmeras e furtaram nossa loja”, contou.

Horas antes do crime, a influenciadora havia divulgado novidades da loja, fruto de um investimento recente em novas peças. “Aqui é um dia antes, nós nem imaginávamos tudo que estávamos esperando. Aqui estávamos felizes, mostrando para os nossos clientes as novidades que com muito esforço conseguimos comprar”, relatou.

Na legenda da publicação a Tay Peres expressou o sentimento de insegurança após o episódio ocorrido. “O que aconteceu com a Insano’s Store é o reflexo da realidade de muitos em Rio Branco. A insegurança cresceu, e o sentimento é de impotência. A gente só quer poder trabalhar em paz, com dignidade e proteção. Podem ter levado tudo, mas ainda temos algo que o dinheiro não compra: fé, força e propósito. Do pó, Deus faz nascer promessa”, desabafou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost