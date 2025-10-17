Influenciadora tem loja furtada em Rio Branco e faz desabafo: “Sentimento é de impotência”

A loja de roupas e acessórios Insano’s Store, da influenciadora acreana Tay Peres, foi invadida e furtada na madrugada da última quinta-feira (16), em Rio Branco. Criminosos arrombaram o local, quebraram o muro, arrancaram grades, desligaram o sistema de alarme antes de levar todos os produtos do estabelecimento.

Visivelmente abalada, Tay compartilhou um vídeo nas redes sociais desabafando sobre o ocorrido. “Entraram na nossa loja e roubaram tudo. Nessa madrugada, bandidos quebraram o muro, arrancaram grades, desligaram alarmes e câmeras e furtaram nossa loja”, contou.

Horas antes do crime, a influenciadora havia divulgado novidades da loja, fruto de um investimento recente em novas peças. “Aqui é um dia antes, nós nem imaginávamos tudo que estávamos esperando. Aqui estávamos felizes, mostrando para os nossos clientes as novidades que com muito esforço conseguimos comprar”, relatou.

Na legenda da publicação a Tay Peres expressou o sentimento de insegurança após o episódio ocorrido. “O que aconteceu com a Insano’s Store é o reflexo da realidade de muitos em Rio Branco. A insegurança cresceu, e o sentimento é de impotência. A gente só quer poder trabalhar em paz, com dignidade e proteção. Podem ter levado tudo, mas ainda temos algo que o dinheiro não compra: fé, força e propósito. Do pó, Deus faz nascer promessa”, desabafou.