27/10/2025
Início de semana terá chuva e temperaturas amenas no Acre, mas calor volta a partir de quinta

De acordo com Friale, até a próxima quarta-feira (29), o estado deve registrar dias chuvosos e amenos

A última semana de outubro deve começar com clima instável e temperaturas mais baixas em todo o Acre, especialmente em Rio Branco e no vale do rio Acre, segundo previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site O Tempo Aqui. A mudança no tempo é provocada pela chegada de uma massa de ar polar que, ao encontrar o ar quente e úmido vindo do Atlântico, favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas intensas de chuva.

Os próximos dias serão chuvosos, diz Friale Foto: ContilNet

De acordo com Friale, até a próxima quarta-feira (29), o estado deve registrar dias chuvosos e amenos, com temperaturas máximas que não ultrapassam os 29°C. As mínimas, previstas para o amanhecer de quinta-feira, devem variar entre 18 °C e 21 °C nas regiões leste e sul, incluindo municípios como Sena Madureira. Durante esse período, os ventos sopram com mais força da direção sudeste, alternando entre sul e sudoeste.

A partir de quinta-feira (30), o cenário muda: as chuvas diminuem e o sol volta a predominar, marcando o retorno do calor. Friale explica que a umidade relativa do ar tende a cair, e os ventos passam a soprar do norte, de forma mais fraca e constante. As noites, porém, ainda devem ser agradáveis.

No primeiro fim de semana de novembro, o pesquisador prevê a volta do típico calor abafado da região, com pancadas rápidas e isoladas de chuva, características do início do período pré-amazônico de verão.

