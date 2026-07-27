Feira cultural vai movimentar o Novenário de Nossa Senhora da Glória

Feira integrará tradicional novenário/Foto: Reprodução

A programação será realizada como parte de uma das celebrações religiosas e culturais mais tradicionais do Acre. Além de fortalecer a participação da comunidade, a feira deverá abrir espaço para a divulgação de produtos e serviços oferecidos por trabalhadores locais.

A iniciativa será desenvolvida por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e a Diocese de Cruzeiro do Sul. O projeto receberá R$ 150 mil para a realização das atividades previstas.

Ao integrar cultura, fé e empreendedorismo, a ação busca ampliar as oportunidades de geração de renda durante o novenário e fortalecer a presença dos pequenos negócios na programação.

O termo de fomento terá vigência até 30 de novembro de 2026 e foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27).