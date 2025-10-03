03/10/2025
Inmet emite alerta amarelo por temporais, granizo e ventos fortes; Defesa Civil monitora situação

Mudança nos ventos para leste/nordeste aumenta a umidade e contribui para instabilidades na atmosfera

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para todos os municípios de Santa Catarina entre esta quinta-feira (2) e sexta-feira (3). O aviso indica chuva intensa entre 20 e 30 mm/h, rajadas de vento de 40 a 60 km/h e a possibilidade de granizo até as 10h.

A Defesa Civil do estado também divulgou uma nota reforçando o risco de chuva intensa e temporais isolados até sábado (4), com atenção especial para as regiões do Meio-Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Norte do estado.

chuvas-em-sao-paulo-deixam-feridos-e-suspendem-operacao-de-montadora

Mudança nos ventos para leste/nordeste aumenta a umidade e contribui para instabilidades na atmosfera

O Inmet, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, mantém o sistema Alert-AS – Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos, que classifica os fenômenos em três níveis de intensidade: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo).

De acordo com o órgão, a mudança dos ventos para leste/nordeste está trazendo mais umidade para o estado, o que, combinado com instabilidades na atmosfera, aumenta o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais, com perigo considerado moderado a alto.

Amarelo significa perigo potencial

A partir da noite de sexta-feira (3), a chuva persistente deve dar lugar a temporais isolados, com raios e rajadas de vento, reduzindo o risco para eventos como destelhamentos, queda de árvores e danos na rede elétrica para níveis baixo a moderado.

Os temporais devem começar pelo Extremo Oeste e se espalhar para outras regiões ao longo do sábado. No Leste catarinense, a chuva tende a perder intensidade devido à mudança na circulação marítima.

