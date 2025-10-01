Investigação da PF aponta tentativa de fraude na aposentadoria de Lula no INSS

A Polícia Federal (PF) investigou uma tentativa de fraude envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após uma tentativa de transferir sua aposentadoria para a conta de um morador do Pará. A ação foi bloqueada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), evitando qualquer prejuízo ao presidente.

O benefício em questão, no valor de R$ 12,5 mil, é recebido por Lula como anistiado político. A fraude tinha como objetivo transferir o valor de uma conta em São Bernardo do Campo (SP) para a conta de um terceiro. Segundo documentos analisados pela CPMI do INSS no Congresso, obtidos pela CNN, o delegado Carlos Henrique Pinheiro de Melo solicitou informações adicionais ao então presidente da autarquia Alessandro Stefanutto — afastado após a operação Sem Desconto, que revelou esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões.

No pedido, o delegado questiona se o requerimento foi feito presencialmente, solicita cópias de documentos apresentados e, se houver, imagens de circuito interno de segurança. O episódio foi informado pelo INSS à polícia em março de 2023, depois que a autarquia recebeu um pedido de portabilidade do benefício de Lula. O relatório indicou que o perfil do presidente na plataforma “Meu INSS” chegou a ser acessado remotamente, gerando alerta de segurança interno.

A investigação foi arquivada após parecer do Ministério Público Federal (MPF), que concluiu não haver provas da autoria do suposto golpe. Embora houvesse indícios do envolvimento do titular da conta beneficiária, ele negou participação, e as evidências apontam para a possibilidade de tentativa de estelionato praticada por terceiros. Segundo o MPF, a transferência foi realizada eletronicamente, sem registros do endereço IP de origem do pedido, o que impossibilitou identificar com precisão os responsáveis.

A CNN entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para verificar se Lula tinha conhecimento do fato, mas ainda não obteve resposta.