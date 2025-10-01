01/10/2025
Universo POP
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond

Investigação da PF aponta tentativa de fraude na aposentadoria de Lula no INSS

INSS bloqueou a ação, evitando qualquer prejuízo ao benefício de R$ 12,5 mil de Lula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Federal (PF) investigou uma tentativa de fraude envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após uma tentativa de transferir sua aposentadoria para a conta de um morador do Pará. A ação foi bloqueada pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), evitando qualquer prejuízo ao presidente.

O benefício em questão, no valor de R$ 12,5 mil, é recebido por Lula como anistiado político. A fraude tinha como objetivo transferir o valor de uma conta em São Bernardo do Campo (SP) para a conta de um terceiro. Segundo documentos analisados pela CPMI do INSS no Congresso, obtidos pela CNN, o delegado Carlos Henrique Pinheiro de Melo solicitou informações adicionais ao então presidente da autarquia Alessandro Stefanutto — afastado após a operação Sem Desconto, que revelou esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões.

lula-conversa-com-chanceler-alemao-friedrich-merz

INSS bloqueou a ação, evitando qualquer prejuízo ao benefício de R$ 12,5 mil de Lula/Foto: Reprodução

No pedido, o delegado questiona se o requerimento foi feito presencialmente, solicita cópias de documentos apresentados e, se houver, imagens de circuito interno de segurança. O episódio foi informado pelo INSS à polícia em março de 2023, depois que a autarquia recebeu um pedido de portabilidade do benefício de Lula. O relatório indicou que o perfil do presidente na plataforma “Meu INSS” chegou a ser acessado remotamente, gerando alerta de segurança interno.

A investigação foi arquivada após parecer do Ministério Público Federal (MPF), que concluiu não haver provas da autoria do suposto golpe. Embora houvesse indícios do envolvimento do titular da conta beneficiária, ele negou participação, e as evidências apontam para a possibilidade de tentativa de estelionato praticada por terceiros. Segundo o MPF, a transferência foi realizada eletronicamente, sem registros do endereço IP de origem do pedido, o que impossibilitou identificar com precisão os responsáveis.

A CNN entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República para verificar se Lula tinha conhecimento do fato, mas ainda não obteve resposta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost