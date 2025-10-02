IPESPE: Lula lidera ranking de presidenciáveis com 47% de aprovação; Bolsonaro, Tarcísio e Haddad seguem próximos

Uma pesquisa do Ipespe, realizada pelo levantamento Pulso Brasil, mostra que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado o nome com maior potencial para a presidência em 2026. Segundo o estudo, 47% dos entrevistados afirmam que ele seria um bom presidente caso fosse reeleito, enquanto 50% acreditam que não seria, e 3% não souberam ou não quiseram responder.

Na sequência do ranking aparecem Jair Bolsonaro (PL), com 35%, tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 33%, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 32%. A pesquisa não testou cenários eleitorais, mas buscou medir a percepção sobre a “presidenciabilidade” dos possíveis candidatos.

O levantamento considerou 2,5 mil entrevistas realizadas entre os dias 19 e 22 de setembro, com brasileiros aptos a votar (a partir de 16 anos) em todas as regiões do país. O método foi híbrido, combinando telefonemas e questionários online, e apresenta nível de confiança de 95,45%. Antonio Lavareda, cientista político e presidente do Conselho Científico do Ipespe, destacou que a abordagem permite avaliar a força real dos presidenciáveis sem depender de cenários hipotéticos.