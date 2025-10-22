Irmã de serial killler que matou com feijoada envenenada é denunciada por colaboração em quatro assassinatos

O Ministério Público de São Paulo denunciou Roberta Cristina Veloso Fernandes por supostamente ter ajudado e incentivado a irmã gêmea, Ana Paula Veloso Fernandes, a cometer quatro homicídios por envenenamento entre janeiro e maio deste ano em Guarulhos (SP) e Duque de Caxias (RJ). A promotoria também solicitou à Justiça que a prisão temporária de Roberta seja convertida em prisão preventiva para garantir o andamento das investigações.

Segundo o inquérito, Ana Paula, de 36 anos, é suspeita de matar quatro pessoas próximas a ela: o proprietário do imóvel em que morava, uma amiga conhecida pela internet, o pai de uma ex-colega de faculdade e um namorado tunisiano. As apurações indicam que Roberta teria colaborado em parte das ações da irmã e até tentado atrapalhar o trabalho da polícia.

O Ministério Público classifica o caso como “de extrema gravidade”, ressaltando indícios claros de planejamento e premeditação. Além da prisão, a promotoria pediu que Roberta seja condenada a pagar indenização de R$ 20 mil por vítima, como compensação mínima pelos danos causados.

Roberta foi indiciada no dia 14 de outubro e cumpre prisão junto com Ana Paula e Michelle Paiva da Silva, 43 anos, filha de uma das vítimas, também apontada como cúmplice. Até o momento, as defesas das acusadas não se pronunciaram.

As investigações revelam que Ana Paula deixou o Rio de Janeiro no início do ano, levando Roberta consigo e transferindo seu curso de Direito para uma universidade em Guarulhos. Poucos meses depois, quatro mortes passaram a ser associadas à convivência da dupla.