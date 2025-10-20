Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina

O surfista Gabriel Medina surpreendeu os fãs neste domingo (19/10) ao publicar uma foto enigmática nas redes sociais, levantando suspeitas de que ele e a namorada, Isabella Arantes, esperam o primeiro filho. Nos comentários, amigos e admiradores do atleta deixaram mensagens de parabéns, reforçando os rumores de gravidez.

Em um perfil pessoal privado, Isabella confirmou a notícia ao contar que Medina anunciou a gestação antes do ensaio fotográfico do casal, revelando que o momento foi emocionante e inesperado.

💃 Quem é Isabella Arantes?

Nascida em Aparecida do Norte (SP), Isabella Arantes, de 27 anos, é bailarina, modelo, empreendedora e influenciadora digital. Ela reúne mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu estilo de vida, moda praia e viagens por destinos paradisíacos.

A paulista começou a carreira na televisão como bailarina do “Domingão do Faustão”, na TV Globo, e atualmente atua como assistente de palco do “Domingo Legal”, no SBT.

Fora da TV, Isabella também brilha no Carnaval: em 2025, foi anunciada como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, e celebrou o convite com entusiasmo.

“Estou com o coração acelerado e explodindo de felicidade por fazer parte da família Salgueirense. Quero viver cada momento dessa magia do Carnaval carioca”, escreveu nas redes.

Antes disso, ela já havia desfilado como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

❤️ A história com Gabriel Medina

Os rumores do romance começaram em junho de 2025, quando fãs notaram coincidências nas postagens dos dois, com fotos em locais semelhantes na Bahia. Pouco tempo depois, Medina assumiu discretamente a relação, publicando uma imagem ao lado da modelo.

Antes de se envolver com o surfista, Isabella viveu um relacionamento com o cantor Zé Felipe, com quem chegou a ficar noiva em 2019. O namoro terminou cerca de um ano antes de o sertanejo começar a namorar Virgínia Fonseca.

Agora, Isabella vive uma nova fase ao lado de Gabriel Medina, celebrando a maternidade e o amor em um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal e profissional.

Fonte: Redes sociais / SBT / Gshow / Instagram Isabella Arantes

✍️ Redigido por ContilNet