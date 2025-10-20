20/10/2025
Universo POP
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira

Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina

Ex-bailarina do Domingão do Faustão e musa do Salgueiro, Isabella confirmou a gestação em perfil privado e vive fase de felicidade ao lado do surfista tricampeão mundial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O surfista Gabriel Medina surpreendeu os fãs neste domingo (19/10) ao publicar uma foto enigmática nas redes sociais, levantando suspeitas de que ele e a namorada, Isabella Arantes, esperam o primeiro filho. Nos comentários, amigos e admiradores do atleta deixaram mensagens de parabéns, reforçando os rumores de gravidez.

O surfista também posou com as mãos sob a barriga de Isabella Arantes. (Reprodução/@gabrielmedina)

Em um perfil pessoal privado, Isabella confirmou a notícia ao contar que Medina anunciou a gestação antes do ensaio fotográfico do casal, revelando que o momento foi emocionante e inesperado.

💃 Quem é Isabella Arantes?

Nascida em Aparecida do Norte (SP), Isabella Arantes, de 27 anos, é bailarina, modelo, empreendedora e influenciadora digital. Ela reúne mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde compartilha seu estilo de vida, moda praia e viagens por destinos paradisíacos.

A paulista começou a carreira na televisão como bailarina do “Domingão do Faustão”, na TV Globo, e atualmente atua como assistente de palco do “Domingo Legal”, no SBT.

Fora da TV, Isabella também brilha no Carnaval: em 2025, foi anunciada como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, e celebrou o convite com entusiasmo.

“Estou com o coração acelerado e explodindo de felicidade por fazer parte da família Salgueirense. Quero viver cada momento dessa magia do Carnaval carioca”, escreveu nas redes.

Antes disso, ela já havia desfilado como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

❤️ A história com Gabriel Medina

Os rumores do romance começaram em junho de 2025, quando fãs notaram coincidências nas postagens dos dois, com fotos em locais semelhantes na Bahia. Pouco tempo depois, Medina assumiu discretamente a relação, publicando uma imagem ao lado da modelo.

Antes de se envolver com o surfista, Isabella viveu um relacionamento com o cantor Zé Felipe, com quem chegou a ficar noiva em 2019. O namoro terminou cerca de um ano antes de o sertanejo começar a namorar Virgínia Fonseca.

Agora, Isabella vive uma nova fase ao lado de Gabriel Medina, celebrando a maternidade e o amor em um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal e profissional.

Fonte: Redes sociais / SBT / Gshow / Instagram Isabella Arantes
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost