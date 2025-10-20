João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record

A Record TV acaba de confirmar a contratação de João Augusto Liberato, filho do saudoso apresentador Gugu Liberato, como o novo apresentador da emissora. O jovem será o rosto de um quadro inédito dentro do programa Domingo Espetacular, que promete unir realidade, emoção e bastidores da televisão brasileira.

A nova atração vai acompanhar os primeiros passos de João na TV, mostrando sua jornada de aprendizado, preparação e desafios diante das câmeras. O formato vai mesclar jornalismo e reality show, explorando tanto o talento natural do novo apresentador quanto sua busca por uma identidade própria na comunicação.

Nas redes sociais, o vice-presidente de jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, celebrou a chegada do jovem:

“Bem-vindo, João Augusto Liberato. Divirta-se muito!”, escreveu o executivo.

Dentro da emissora, o projeto é visto como uma homenagem emocionante ao legado de Gugu, que foi um dos apresentadores mais queridos do Brasil, e ao mesmo tempo como uma oportunidade para revelar um novo talento, que busca trilhar seu próprio caminho com autenticidade.

A estreia do quadro deve acontecer nas próximas semanas, marcando o início oficial da carreira televisiva de João, que herdou o carisma e a paixão do pai pela comunicação.

Fonte: Record TV / Instagram Antonio Guerreiro / Domingo Espetacular

✍️ Redigido por ContilNet