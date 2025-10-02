Jogadores brasileiros que atuam na Europa sofrem acidente de carro e ficam em estado grave

Três jogadores brasileiros do BKS Sparta Brodnica sofreram um grave acidente de carro no Distrito de Plowce, na Polônia, no último domingo (28/9). O veículo era conduzido pelo volante Kayo Lopes e também transportava o atacante Brendon Pereira e o zagueiro Pedro Guilherme.

Segundo informações, Kayo Lopes perdeu o controle do carro, que saiu da pista, capotou e colidiu contra uma árvore. O volante foi submetido a cirurgia na coluna e permanece em estado grave, internado em tratamento intensivo sob supervisão médica constante. Brendon Pereira e Pedro Guilherme sofreram ferimentos leves, foram atendidos e receberam alta ainda no domingo.

O Sparta Brodnica informou em comunicado oficial que todos os ocupantes do veículo estavam sóbrios no momento do acidente. O clube detalhou que os jogadores haviam retornado do aeroporto, onde haviam acompanhado Pedro Guilherme para se despedir do pai. “Agradecemos todas as mensagens de apoio. Nossos pensamentos estão com Kayo e sua família. Acreditamos profundamente em sua recuperação”, afirmou o time polonês.

Kayo Lopes iniciou sua carreira nas categorias de base do Volta Redonda-RJ e atuou por Juventude, Itapirense e Barra Mansa, além de passagens no futebol português antes de se transferir para a Polônia. Brendon Pereira também passou pelo Barra Mansa e defendeu Audax-RJ, Crato, Lagarto-SE e Carmópolis antes de se transferir para o BKS Sparta Brodnica. Pedro Guilherme, de 22 anos, fez sucesso nas categorias de base da Portuguesa-RJ e teve passagem pelo Bardejov, da Eslováquia, antes de se juntar ao clube polonês.

O clube e as famílias dos jogadores seguem atualizando o quadro de saúde nas redes sociais, mantendo fãs e torcedores informados sobre a recuperação dos atletas.