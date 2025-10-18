18/10/2025
Jogos Interatléticas da Ufac acontecem após emenda de Socorro Neri e reitora agradece

Durante a abertura dos jogos, a reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância do apoio da parlamentar para a realização do evento

A deputada federal Socorro Neri destinou, somente neste ano, R$ 12 milhões em emendas parlamentares para a Ufac, recursos que estão sendo aplicados em ações estratégicas de fortalecimento acadêmico e de extensão, incluindo a expansão de cursos no interior, apoio à assistência estudantil, incentivo à pesquisa e programas de formação e inovação tecnológica.

Socorro Neri destinou R$12 milhões para a Universidade Federal do Acre/Foto: Reprodução

Entre os projetos beneficiados está o Programa de Extensão em Esporte e Arte na Comunidade, que contempla os Jogos Interatléticas da Ufac. Durante a abertura dos jogos, a reitora da Ufac, Guida Aquino, destacou a importância do apoio da parlamentar para a realização do evento.

“Muita alegria! Iniciamos os Jogos Interatléticas e eu queria agradecer o apoio da nossa querida deputada Socorro Neri, que acredita na educação e faz o melhor que ela pode para que o esporte e a cultura sejam realizados em nosso estado. Obrigada, querida amiga deputada, por colocar uma emenda de mais de 80 mil, financiando todos os jogos”, afirmou.

Jogos movimentam a comunidade acadêmica/Foto: Reprodução

A reitora reforçou a relevância social do investimento.

“Esse apoio é muito importante para nossa comunidade acadêmica, porque sabemos que o esporte faz parte da saúde. O que estamos festejando hoje só está sendo possível por conta do seu auxílio. Nada melhor do que alguém que conhece a nossa realidade para compreender as nossas dificuldades. Então, deputada Socorro, muito obrigado pelo seu apoio”, disse Guida Aquino.

O evento, que contou com a presença de estudantes e atletas da Ufac, teve abertura com atividades esportivas e culturais, e a entrega das medalhas e troféus aos vencedores está prevista para os próximos dias, reforçando a valorização do esporte universitário e o incentivo à formação integral dos estudantes.

