Jojo Todynho nega agressão em faculdade e contesta acusações por falta de provas

Escrito por Portal Leo Dias
Jojo Todynho apresentou sua defesa após ser denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ, pela prática da contravenção penal de vias de fato, contra Gabriela dos Santos Nascimento.

O caso ganhou repercussão em 2024, quando Gabriela afirmou ter sido agredida pela influenciadora nas dependências da Universidade Estácio de Sá, no Rio, e divulgou imagens que viralizaram na internet.

Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, na resposta apresentada em setembro, a defesa de Jojo destacou a existência de um laudo pericial que concluiu ser impossível confirmar a ocorrência de agressão física com base no vídeo divulgado. O documento aponta que a baixa qualidade da gravação e a sobreposição de telas comprometeram a análise técnica.

Ainda de acordo com a coluna, os advogados da influenciadora afirmam que a única prova apresentada pela acusação é o relato da suposta vítima, sem apoio de outros indícios ou testemunhos que sustentem a denúncia. Para a defesa, isso demonstra a fragilidade da acusação e a ausência de justa causa para o processo.

Outro ponto destacado é que Gabriela desistiu de uma ação indenizatória movida contra Jojo. Para a equipe jurídica da famosa, a renúncia indica que não houve a agressão alegada. Por fim, a defesa citou o depoimento de uma testemunha que afirmou que nenhum funcionário da universidade relatou ter presenciado agressão física no dia do ocorrido.

