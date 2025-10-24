Jota Alves celebra a 3ª edição do Boteco do Jota com baile que promete agitar Sena Madureira

O cantor acreano Jota Alves realiza neste fim de semana a 3ª edição do Boteco do Jota, uma festa que já se tornou tradição em Sena Madureira. O evento celebra a música, a nostalgia e a cultura dos grandes bailes que marcaram época no município.

Com um repertório que mistura românticas, forró, pagode, arrocha e outros ritmos, Jota promete uma noite especial, reunindo público de todas as idades. “O Boteco do Jota é um momento de recordar as boas músicas de ontem, juntando com as de hoje. É uma festa que reúne o pessoal da velha guarda e também os mais jovens”, contou o artista, que iniciou a carreira aos 18 anos e se apresentou em várias cidades do Acre e de outros estados, como Rondônia e Mato Grosso.

Ao longo da carreira, Jota Alves também abriu shows de grandes nomes da música brasileira, como Zezé Di Camargo, Aguinaldo Timóteo, José Augusto, Adriana e Vavá, entre outros. Essas experiências consolidaram ainda mais sua trajetória como um dos artistas mais respeitados do interior acreano.

Segundo ele, o evento já está com quase todas as mesas esgotadas, totalizando 160 reservas confirmadas, o que demonstra o carinho e a expectativa do público. “As pessoas esperam o Boteco do Jota. É uma festa que movimenta toda a cidade — desde o comércio de roupas até os salões de beleza. É um momento muito esperado em Sena Madureira”, destacou.

A noite contará ainda com participações especiais de músicos locais, valorizando os talentos da região. O show promete ser uma verdadeira viagem musical, relembrando os tempos dos grandes bailes do antigo Municipal Agroclube, espaço histórico onde muitos artistas locais começaram suas trajetórias.

Com mais de três décadas dedicadas à música, Jota Alves segue encantando o público com sua voz e carisma, consolidando o Boteco do Jota como um dos eventos mais queridos do calendário cultural de Sena Madureira.